Вингер сборной Украины и Вест Хэма Андрей Ярмоленко получил небольшой ушиб ребра. Травма незначительная, но не позволила ему принять участие в матче Лиги Европы против Генка.

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Наш футболист договорился с Дэвидом Мойесом о том, что сейчас будет тренироваться индивидуально для того, чтобы не увеличить серьезность трамы перед матчами за сборную. Наставник Вест Хэма с пониманием отнесся к ситуации и разрешил Ярмоленко работать по своему плану.

Сборная Украины соберется в Киеве уже в понедельник, 8 ноября. 11 ноября в Одессе наша команда сыграет товарищеский матч против Болгарии, после чего отправится на решающий матч группового этапа отбора на чемпионат мира в Катаре против Боснии.