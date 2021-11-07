Как рассказал главный тренер Динамо Мирча Луческу, Виталий Мыколенко надолго выбыл из его обоймы. Защитник не сможет выйти на футбольное поле как минимум 3 недели.

Интересно Ярмоленко сможет сыграть за сборную, несмотря на травму – футболист имеет специальную договоренность с Мойесом

Ранее наставник сборной Украины Александр Петраков вызвал на место Мыколенко Виктора Корниенко, потому за сборную против Болгарии и Боснии футболист точно не сыграет.

Кроме того, Виталий не поможет Динамо в матчах с Черноморцем (19 ноября), Баварией (23 ноября) и Мынаем (27 ноября).

Также существует вероятность, что футболист не сможет быть задействован в матчах против Вереса, Зари и Бенфики, которые состоятся в декабре.

В текущем сезоне Мыколенко сыграл за Динамо 15 матчей, в которых отличился тремя результативными передачами.