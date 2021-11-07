Як розповів головний тренер Динамо Мірча Луческу, Віталій Миколенко надовго вибув з його обойми. Захисник не зможе вийти на футбольне поле як мінімум 3 тижні.

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Раніше наставник збірної України Олександр Петраков викликав на місце Миколенка Віктора Корнієнка, тому за збірну проти Болгарії та Боснії футболіст точно не зіграє.

Окрім того, Віталій не допоможе Динамо у матчах з Чорноморцем (19 листопада), Баварією (23 листопада) та Минаєм (27 листопада).

Також існує ймовірність, що футболіст не зможе бути залученим у матчах проти Вереса, Зорі та Бенфіки, які відбудуться у грудні.

У поточному сезоні Миколенко зіграв за Динамо 15 матчів, в яких відзначився трьома результативними передачами.