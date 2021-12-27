Журналист Фабрицио Романо, считающийся одним из лучших инсайдеров мира, сообщил о завершении переговоров между Динамо и Эвертоном о переходе Виталия Мыколенко. Клубы пришли к согласию по всем деталям договора, а футболист успешно прошел медосмотр.

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Все документы уже готовы, осталось только презентовать Виталия в футболке Эвертона. Романо сообщил, что это произойдет уже в ближайшее время.

Приобретение Мыколенко обойдется Эвертону в 20 миллионов фунтов. Зарплата футболиста в новом клубе составит 3 миллиона фунтов в год. Если ему удастся сразу закрепиться в основе "ирисок" – жалованье будет пересмотрено в сторону увеличения.