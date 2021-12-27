Журналіст Фабріціо Романо, якого вважають одним з найкращих інсайдерів світу, повідомив про завершення переговорів між Динамо та Евертоном щодо переходу Віталія Миколенка. Клуби дійшли згоди по всіх деталях договору, а футболіст успішно пройшов медогляд.

До теми В рази більше, ніж в Динамо – відома зарплата Миколенка в Евертоні

Усі документи вже готові, залишилося лише презентувати Віталія у футболці Евертона. Романо повідомив, що це відбудеться вже найближчим часом.

Придбання Миколенка обійдеться Евертону у 20 мільйонів фунтів. Зарплата футболіста в новому клубі складе 3 мільйони фунтів на рік. Якщо йому вдасться одразу закріпитися в основі "ірисок" – платня буде переглянута у сторону збільшення.