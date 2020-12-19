Футболист Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко активно проводит свой отпуск.

Молодые футболисты Динамо удачно сходили на рыбалку. Фотографии из активного отдыха игроки опубликовали в Instagram.

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Участие в зимней рыбалке взяли Виталий Миколенко и другие молодые игроки Динамо: Даниил Сухоручко, Вадим Мащенко и Богдан Билошевський.

Именно последний выложил в социальную сеть фотографию с трофеем.

Напомним, по итогам первого круга чемпионата Украины киевское Динамо возглавляет турнирную таблицу, отрыв от донецкого Шахтера составляет лишь один зачетный пункт.