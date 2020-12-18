Півзахисник "Шахтаря" та збірної України Віктор Коваленко може стати одноклубником Руслана Маліновського.

Як повідомляє італійський портал Tuttomercatoweb, півзахисник "Шахтаря" та збірної України Віктор Коваленко може продовжити кар'єру в "Аталанті". Клуб із Бергамо начебто хоче підписати 4-річний контракт з українцем.

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За інформацією джерела, донецький клуб неодноразово намагався переконати футболіста залишитися, проте він відмовився через наявність попередньої угоди з "Аталантою", у складі якої виступає інший український збірник Руслан Маліновський.

У цьому сезоні Коваленко відзначився 4 голами в 11 матчах за "Шахтар" у всіх турнірах.