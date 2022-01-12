Реал не готов продавать Лунина, ведь о нем заботится сам Карло Анчелотти. Клуб видит большие перспективы таланта и не собирается его терять.

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Впрочем, боссы понимают, что без игровой практики Лунин может всерьез сдать позиции. Роль дублера Куртуа – совсем не то, что нужно для раскрытия потенциала молодого футболиста.

Этим летом 33-летний голкипер Наполи Давид Оспина станет свободным агентом. Реал надеется, что колумбийцу не удастся договориться с текущей командой, и в итоге он согласится стать игроком "сливочных".

В случае такого развития событий дверь для Лунина будет открыта, он сможет уйти в аренду для получения игровой практики. Прощаться с Лунином Реал не хочет, потому будет рассматривать только варианты аренды с гарантией игрового времени.

Варианты для Лунина

Видеть украинский талант в рамке своих ворот хотят Аякс, Ньюкасл и ряд других именитых европейских клубов. Протекция Карло Анчелотти перекрывает дорогу полноценному трансферу, а давать игровое время арендованному киперу хочет далеко не каждый тренер.

Соответственно, Андрей сможет покинуть лавочку запасных Реала лишь в том случае, если он и клуб получат твердые гарантии того, что вратарь будет играть.