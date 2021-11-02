На место травмированного Мыколенко тренер сборной вызвал защитника Шахтера Виктора Корниенко. Футболист присоединится к лагерю сборной вместе со всеми 8 ноября.

Интересно Я плакал на его могиле два часа, – Селезнев рассказал, кто сделал его карьеру успешной

Напомним, 11 числа сборная Украины померяется силами с Болгарией в товарищеском матче на стадионе "Черноморец" в Одессе.

После этого "желто-синие" отправятся в Боснию, где сыграют решающий матч группового этапа отбора на ЧМ-2022. Для того чтобы гарантировать себе путевки в плей-офф отбора на Мундиаль, нам нужно побеждать.

Напомним, в домашнем поединке проти Боснии во Львове сборная Украины первой открыла счет, но не смогла удержать преимущество до финального свистка – 1:1.