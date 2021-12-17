Контракт Виталия Мыколенко с Эвертоном рассчитан на пять лет. Стороны подписали все необходимые документы.

Интересно Эвертон заплатит за Мыколенко фантастическую сумму – выплату разбили на части

За украинца ливерпульцы заплатят 21 миллион евро, еще 2 миллиона предусмотрены разными бонусами. Ожидается, что он станет игроком основного состава.

Также сообщается, что Эвертон продаст Люку Диня, играющего на позиции Виталия. Трансфер состоится уже этой зимой. Футболист поссорился с Рафаэлем Бенитесом, что и спровоцировало приобретение Мыколенко.

В текущем сезоне 22-летний защитник сыграл 21 матч и отдал 3 результативных передачи.