Приобретение Мыколенко обойдется Эвертону в 20 миллионов фунтов, это примерно 23,5 миллионов евро. Но деньги поступят в кошелек киевлян не сразу.

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Динамо будет получать деньги в течение действия контракта футболиста с "ирисками". На сколько будет рассчитано соглашение – пока не сообщается.

Также журналисты утверждают, что в переходе Мыколенко заинтересован лично наставник команды Рафаэль Бенитес. Испанский специалист видит в нем игрока основного состава.

22-летний футболист в текущем сезоне сыграл 21 матч и отдал 3 результативных передачи.