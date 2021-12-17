Контракт Віталія Миколенка з Евертоном розрахований на 5 років. Сторони вже підписали усі необхідні документи.

Цікаво Евертон заплатить за Миколенка фантастичну суму – виплату розбили на частини

За українця ліверпульці заплатять 21 мільйон євро, ще 2 мільйони передбачені різноманітними бонусами. Очікується, що він одразу стане гравцем основного складу.

Також повідомляється, що Евертон продасть Люку Діня, який грає на позиції Віталія. Трансфер відбудеться вже цієї зими. Футболіст посварився з Рафаелем Бенітесом, що й спровокувало придбання Миколенка.

У поточному сезоні 22-річний захисник зіграв 21 матч та віддав 3 результативні передачі.