"Мы уже выигрывали": звездный тренер пророчит Украине успех в игре с Францией

Уже через несколько часов Украина и Франция встретятся на НСК "Олимпийский" в рамках квалификации на ЧМ-2022. Вячеслав Грозный убежден, что "желто-синим" по силам одержать победу.

По мнению Грозного, 4 ничья не будут трагедией, если Украина победит Францию. Специалист убежден, что команде Петракова под силу повторить подвиг и победить чемпионов мира.

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Не нужно думать, что это нереально. Важно в это верить. Французы – чемпионы мира, но у них тоже есть свои проблемы. Франция не выигрывает уже четыре матча подряд, также у них есть серьезные кадровые потери. Одним матчем все можно изменить к лучшему,

– считает Грозный.

Матч Украина – Франция начнется в 21:45. В активе чемпионов мира 8 очков, они возглавляют нашу группу. Сборная Украины имеет в активе 4 очка, после победы Финляндии над Казахстаном мы опустились на 3 строчку в таблице.