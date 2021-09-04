Франция не смогла обыграть Боснию и Герцеговину, но Дешам уверен, что в матче с Украиной все будет лучше. Он хочет добавить еще одну победу в историю противостояний наших команд.

К теме Украина – Франция: Петраков определился с заявкой, Харатин – вне списка

Ми повинні зберігати концентрацію і не розслаблятися. Перемога укріпить наші позиції. Якщо чесно, я спокійно підходжу до гри з Україною. Я знаю, що ви змінили тренера, змінили деякі ідеї, але можу сказати, що гра майже не змінилася,

– вважає Дешам.

Матч 5 тура группового этапа квалификации на ЧМ-2022 между Украиной и Францией состоится сегодня, 4 сентября. Начало матча – в 21:45.

Сейчас Франция имеет в активе 8 очков и возглавляет группу D, Украина набрала всего 4 зачетныех пункта.