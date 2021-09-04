Румынский специалист отметил, что сборная Украины ранее пропускала много таких мячей. Кроме того, винить одного только Караваева не стоит, ведь в сборной он играет не на своей позиции.

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Караваев – не защитник, он больше играет с края на правом фланге, неплохо атакует. На этот раз он не успел вернуться назад. Были ошибки, которые стали решающими. Я не использую Караваева в обороне, только в атаке, там он играет лучше,

– сказал Луческу.

Напомним, уже сегодня Украина сыграет против Франции. Матч начнется в 21:45. Франция имеет в активе 8 очков, в копилке Украины – всего 4 очка.