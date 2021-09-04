На думку Грозного, 4 нічиї не будуть трагедією, якщо Україна переможе Францію. Фахівець переконаний, що команді Петракова під силу повторити подвиг та перемогти чемпіонів світу.

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Не потрібно думати, що це нереально. Важливо в це вірити. Французи – чемпіони світу, але у них теж є свої проблеми. Франція не виграє вже чотири матчі поспіль, також в них є серйозні кадрові втрати. Одним матчем все можна змінити на краще,

– вважає Грозний.

Матч Україна – Франція розпочнеться о 21:45. В активі чемпіонів світу 8 очок, вони очолюють нашу групу. Збірна України має в активі 4 очки, після перемоги Фінляндії над Казахстаном ми опустилися на 3 сходинку в таблиці.