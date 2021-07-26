Турецкий Трабзонспор уже готовит официальное предложение трансфера Артема Довбыка. В офис СК Днепр-1 вскоре поступит соответствующий документ.

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Отмечается, что для Трабзонспора Артем сейчас является приоритетным вариантом, от которого клуб может отказаться только в том случае, если днепряне слишком поднимут ценник. Ранее в СМИ попадала информация, что цена Довбыка составит не менее 5 миллионов евро.

Если переговоры о покупке 24-летнего украинца пойдут неудачно, то запасным вариантом для турецкого клуба является возвращение в команду норвежского нападающего Александера Сьорлота из РБ Лейпциг.

Отметим, что после Евро-2020 и победного гола в ворота Швеции в 1/8 финала турнира интерес к Артему проявляли Гент, Андерлехт, Реал Сосьедад, Марсель, Торино, а также Динамо и Шахтер.