Можно сидеть полгода и вернуться в Динамо, – Цыганык "приземлил" Супрягу после быстрой замены

Дебют Владислава Супряги в футболке Сампдории получился не слишком удачным. Украинец вышел на замену, но покинул поле уже через 30 минут.

По мнению Игоря Цыганика, свои 30 минут на поле Владиславу нужно было использовать более удачно. Конечно, он долго не играл, но в Италии ему вряд ли дадут много времени на адаптацию.

Интересно Это была воспитательная замена, – тренер Сампдории прокомментировал неоднозначный дебют Супряги в Серии А

Журналист советует футболисту переломить себя психологически и возвратиться на прежний уровень физической готовности. В скором времени в Сампдорию на его место придет квалифицированный конкурент, поэтому много шансов на реализацию своего потенциала он не получит.

Переход в такие клубы – очень специфическая история. У тебя не будет много шансов. Вот сейчас Сампдория подпишет Джовинко – и на том все закончится, Супряга может очень долго сидеть, а через полгода уехать назад,

– сказал Цыганык.

Сампдория арендовала Владислава Супрягу на 1,5 года. В контракте предусмотрен пункт о возможности выкупа футболиста.

Наставник Сампдории надеется, что талант поскорее начнет учить итальянский, чтобы понимать его указания и адаптироваться в коллективе.