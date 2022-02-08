По мнению Игоря Цыганика, свои 30 минут на поле Владиславу нужно было использовать более удачно. Конечно, он долго не играл, но в Италии ему вряд ли дадут много времени на адаптацию.

Интересно Это была воспитательная замена, – тренер Сампдории прокомментировал неоднозначный дебют Супряги в Серии А

Журналист советует футболисту переломить себя психологически и возвратиться на прежний уровень физической готовности. В скором времени в Сампдорию на его место придет квалифицированный конкурент, поэтому много шансов на реализацию своего потенциала он не получит.

Переход в такие клубы – очень специфическая история. У тебя не будет много шансов. Вот сейчас Сампдория подпишет Джовинко – и на том все закончится, Супряга может очень долго сидеть, а через полгода уехать назад,

– сказал Цыганык.

Сампдория арендовала Владислава Супрягу на 1,5 года. В контракте предусмотрен пункт о возможности выкупа футболиста.

Наставник Сампдории надеется, что талант поскорее начнет учить итальянский, чтобы понимать его указания и адаптироваться в коллективе.