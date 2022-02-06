Украинец начал матч на скамье запасных, однако уже на 36-й минуте вынужден был выйти на поле. Все из-за травмы его партнера Маноло Габбьядини.

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На 59-й минуте тренер Сампдории Марко Джампаоло произвел обратную замену Супряги. Нападающий покидал поле озадаченным.

Чтобы играть, ему надо меня понимать. Нужен переводчик. Я обнял его после замены. Надеюсь, он понял, что замена – это не проблема для 20-летнего игрока. Это была воспитательная замена, – цитирует наставника генуэзцев dynamo.kiev.ua.

Напомним, Сампдория в дебютном матче Супряги разгромила Сассуоло со счётом 4:0. Благодаря победе Сампа набрала 20 очков и балансирует на грани пропасти, идя 16-й в Серии А.