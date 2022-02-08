На думку Ігоря Циганика, свої 30 хвилин на полі Владиславу потрібно було використати більш вдало. Звісно, він довго не грав, але в Італії йому навряд чи дадуть багато часу на адаптацію.

Цікаво Це була виховна заміна, – тренер Сампдорії прокоментував неоднозначний дебют Супряги у Серії А

Журналіст радить футболісту переламати себе психологічно та повернутися на попередній рівень фізичної готовності. Незабаром у Сампдорію на його місце прийде кваліфікований конкурент, тому багато шансів на реалізацію свого потенціалу він не отримає.

Перехід в такі клуби – це дуже специфічна історія. У тебе не буде там багато шансів. От зараз Сампдорія підпише Джовінко – і на тому все закінчиться, Супряга може дуже довго сидіти, а через півроку поїхати назад,

– сказав Циганик.

Сампдорія орендувала Владислава Супрягу на 1,5 року. У контракті передбачений пункт про можливість викупу футболіста.

Наставник Сампдорії сподівається, що талант якомога швидше почне вчити італійську, щоб розуміти його вказівки та адаптуватися у колективі.