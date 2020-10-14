Молодежная сборная Украины U21 в рамках квалификации на Чемпионат Европы провела поединок против Северной Ирландии. В матче, который уже ничего не решал, украинцы уступили североирландским ровесникам.

Украинская молодежная сборная потеряла шансы на выход еще в предыдущем поединке против Румынии, сообщает 24 канал.

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Северная Ирландия свои шансы квалифицироваться на Чемпионат Европы потеряла еще быстрее. Поэтому для обеих команд этот поединок уже ничего не решал, чем и можно объяснить не особую зрелищность.

Единственный гол в поединке забил Пол О'Нилл после передачи Кейлора Брауна на 61 минуте матча. Сборная Украины имела полчаса, чтобы отыграть гандикап, но не использовала свои возможности.

В целом обе команды играли в не слишком атакующий закрытый футбол, присущий североирландским командам. Немотивированная сборная Украины решила согласиться на условия игры соперника.

Что интересно, для этого матча даже не нашлось транслятора. Поэтому в свободном доступе не было прямых трансляций, которые бы позволили поболеть за украинскую сборную.