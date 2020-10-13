Молодіжна збірна України U21 в межах кваліфікації на Чемпіонат Європи провела поєдинок проти Північної Ірландії. У матчі, який вже нічого не вирішував, українці поступилися північноірландським ровесникам.

Українська молодіжна збірна втратила шанси на вихід ще в попередньому поєдинку проти Румунії, повідомляє 24 канал.

Це варто побачити Україна вперше в історії перемогла Іспанію завдяки голу Циганкова: відео

Північна Ірландія свої шанси кваліфікуватися на Чемпіонат Європи втратила ще швидше. Відтак для обох команд цей поєдинок вже нічого не вирішував, чим і можна пояснити не особливу видовищність.

Єдиний гол у поєдинку забив Пол О'Нілл після передачі Кейлора Брауна на 61 хвилині матчу. Збірна України мала пів години, аби відіграти гандикап, але не використала свої можливості.

Загалом обидві команди грали в не надто атакувальний закритий футбол, притаманний північноірландським командам. Невмотивована збірна України вирішила погодитися на умови гри суперника.

Що цікаво, для цього матчу навіть не знайшлося транслятора. Тож у вільному доступі не було прямих трансляцій, які б дозволили повболівати за українську збірну.