"Молодежка" одержала гостевую победу в предпоследнем поединке отборочного турнира Евро-2021 (U-21). Подопечные Руслана Ротаня победили сверстников из Мальты (4:1).

Мальта (U- 21) – Украина (U- 21) – 1:4

Голы: Елуни , 47 – Кухаревич , 4, 32, Милованов , 79, Шевцов , 90+2 .

Нереализованный пенальти: Исаенко, 89 (Украина).

Одна из первых атак украинцев оказалась результативной. Георгий Судаков нашел классным пасом из глубины Владислава Дубинчака, который выполнил точный прострел с левого фланга – нападающий львовского "Руха" Николай Кухаревич в касание отправил мяч в цель. Через полчаса Кухаревич воспользовался ужасной ошибкой обороны мальтийцев и оформил дубль.

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Вторая половина встречи началась для "сине-желтых" неудачно. Судаков потерял мяч в центре поля, а затем провалились еще и защитники Александр Сирота и Владислав Бабогло. Форвард хозяев Омар Елуни вышел на свидание с Анатолием Трубиным и сократил отставание в счете.

Однако подопечные Руслана Ротаня исправили положение. Сначала прострел Романа Вантуха замкнул футболист хихонского "Спортинга" Богдан Милованов. А окончательный счет установил в компенсированное время Илья Шевцов – он заставил ошибиться защитника и голкипера соперника и с острого угла поразил ворота.



Следует заметить, что на 89-й минуте Евгений Исаенко не реализовал пенальти, который сам и заработал. Вратарь хозяев угадал направление полета мяча и парировал удар.



На 17 ноября запланирован заключительный матч отбора Евро-2021 (U-21) – в Коваливке на стадионе "Колос" Украина сыграет против Северной Ирландии.