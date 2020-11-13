"Молодіжка" здобула гостьову перемогу у передостанньому поєдинку відбірного турніру Євро-2021 (U-21). Підопічні Руслана Ротаня здолали однолітків з Мальти (4:1).

Мальта (U-21) – Україна (U-21) – 1:4

Голи: Елуні, 47 – Кухаревич, 4, 32, Мілованов, 79, Шевцов, 90+2.

Нереалізований пенальті: Ісаєнко, 89 (Україна).

Одна з перших атак українців виявилася результативною. Георгій Судаков знайшов класним пасом з глибини Владислава Дубінчака, який виконав точний простріл з лівого флангу – нападник львівського "Руха" Микола Кухаревич у дотик відправив м’яч у ціль. Через півгодини Кухаревич скористався жахливою помилкою оборони мальтійців і оформив дубль.

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Друга половина зустрічі розпочалася для "синьо-жовтих" невдало. Судаков втратив м’яч у центрі поля, а згодом провалилися ще й захисники Олександр Сирота та Владислав Бабогло. Форвард господарів Омар Елуні вийшов на побачення з Анатолієм Трубіним і скоротив відставання у рахунку.

Проте підопічні Руслана Ротаня виправили становище. Спочатку простріл Романа Вантуха замкнув футболіст хіхонського "Спортинга" Богдан Мілованов. А остаточний рахунок встановив у компенсований час Ілля Шевцов – він змусив помилитися захисника та голкіпера суперника і з гострого кута вразив ворота.

Слід зауважити, що на 89-й хвилині Євген Ісаєнко не реалізував пенальті, який сам і заробив. Воротар господарів відгадав напрямок польоту м’яча і парирував удар.

На 17 листопада запланований заключний матч відбору Євро-2021 (U-21) — у Ковалівці на стадіоні "Колос" Україна зіграє проти Північної Ірландії.