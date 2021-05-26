Украинцы пропустили еще до перерыва. Гости выполнили штрафной удар, Муса Гурбанли освободился от опеки Константина Вивчаренко и слету пробил по воротам Валентина Моргуна.

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Хозяева потеряли несколько возможностей для того, чтобы отыграться. Едва ли не лучший момент был у Владислава Супряги, однако из выгодной позиции форвард не попал в цель. В конце встречи "сине-желтые" потеряли Олега Очеретько. У одного из лидеров команды Руслана Ротаня подозрение на перелом.

Завтра на "Оболонь-Арене" азербайджанцы сыграют с Узбекистаном. Последний матч на турнире между Украиной и Узбекистаном состоится 28 мая на НТК им. Банникова.

Обзор матча

Турнир Валерия Лобановского

Украина (U-21) – Азербайджан (U-21) 0:1

Украина (U-21): Моргун, Кузык (Алефиренко, 46), Таловеров, Вивчаренко, Драмбаев (Снурницын, 46), Бражко (Ярмолюк, 71), Батагов (Литвиненко, 46), Очеретько (Муравский, 78), Мудрик (Кравчук, 71), Супряга (Вьюнник, 46), Сикан (Ванат, 46).

Гол: Гурбанли, 17.