Українці пропустили ще до перерви. Гості виконали штрафний удар, Муса Гурбанлі звільнився від опіки Костянтина Вівчаренка і злету пробив по воротах Валентина Моргуна.

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Господарі втратили кілька нагод для того, щоб відігратися. Чи не найкращий момент був у Владислава Супряги, однак з вигідної позиції форвард не влучив у ціль. Наприкінці зустрічі "синьо-жовті" втратили Олега Очеретька. В одного з лідерів команди Руслана Ротаня підозра на перелом.

Завтра на "Оболонь-Арені" азербайджанці зіграють з Узбекистаном. Останній матч на турнірі між Україною та Узбекистаном відбудеться 28 травня на НТК ім. Баннікова.

Огляд матчу

Турнір Валерія Лобановського

Україна (U-21) – Азербайджан (U-21) 0:1

Україна (U-21): Моргун, Кузик (Алефіренко, 46), Таловєров, Вівчаренко, Драмбаєв (Снурніцин, 46), Бражко (Ярмолюк, 71), Батагов (Литвиненко, 46), Очеретько (Муравський, 78), Мудрик (Кравчук, 71), Супряга (В'юнник, 46), Сікан (Ванат, 46).

Гол: Гурбанлі, 17.