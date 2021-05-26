Главный тренер украинской национальной команды Андрей Шевченко довызвал 30-летнего полузащитника Гента Романа Безуса. Вскоре игрок отправится в Харьков, где встретится с партнерами сразу после четырехдневных выходных, которые накануне получили футболисты.

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Безус и другие сборники уже 28 мая начнут заключительный этап подготовки к чемпионату Европы.

В этом розыгрыше Лиги Жупиле Безус отметился 6 голами и оформил 5 ассистов. Последний свой матч за национальную сборную Роман провел в сентябре 2019 года.