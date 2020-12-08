Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями от результатов жеребьевки квалификационного раунда Мундиаля в Катаре.

По мнению Андрея Шевченко, мы попали в сложную группу, в которой ни одну команду нельзя считать проходной. Об этом главный тренер сборной рассказал в комментарии УАФ.

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"Безусловно, матчи с чемпионом мира, сборной Франции, будут сложными. Мы знаем ее силу.

Команду Боснии и Герцеговины можно назвать сильнейшей среди находившихся в четвертой корзине. Финляндию мы тоже знаем, мы играли против этой команды в квалификации Чемпионата мира-2018. Тогда матче с финнами были сложными, сейчас эта команда продолжает прогрессировать. Уже одно то, что она вышла на чемпионат Европы, является свидетельством ее прогресса. Нельзя сбрасывать со счетов и Казахстан.

Многое будет зависеть от календаря. Я надеюсь, в ближайшее время мы его узнаем, тогда мы сможем рассуждать подробнее", – сказал Шевченко.

Отметим, что вместе с Украиной в группу D попали Франция, Финляндия, Босния и Герцеговина и Казахстан.