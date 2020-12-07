Збірна України дізналася суперників у кваліфікаційному раунді на чемпіонат світу-2022, який відбудеться у Катарі.

У швейцарському Цюриху відбулося жеребкування Європейської кваліфікації ЧС-2022, повідомляє Збірна24.

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Результати жеребкування відбору на ЧС 2022

За підсумками жеребу, Україна потрапила у групу D, яка виглядає так:

Франція

Україна

Фінляндія

Боснія та Герцеговина

Казахстан

Відтак, вже навесні 2021-го року підопічні Андрія Шевченка боротимуться з цими командами за місце на Чемпіонаті світу.

Нагадаємо, Мундіаль-2022 відбудеться у Катарі з 21 листопада по 18 грудня 2022 року. Прямі путівки до фінальної частини чемпіонату світу від Європи отримають лише 10 переможців груп. Ще три путівки розіграють 10 команд, що зайняли другі місця у групі, та 2 команди з найкращими результатами в останній Лізі націй (за умови, що у кваліфікаційному етапі вони завоювали третє місце у групі).

Матчі кваліфікаційного раунду ЧС-2022 відбуватимуться з 24 березня по 16 листопада 2021 року, а поєдинки плей-офф заплановані на кінець березеня 2022 року.