Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився враженнями від результатів жеребкування кваліфікаційного раунду Мундіалю в Катарі.

На думку Андрія Шевченка, ми потрапили до складної групи, в якій жодну команду не можна вважати прохідною. Про це головний тренер збірної розповів в коментарі УАФ.

До речі: ЧС-2022: хто спробує зупинити Україну на шляху до Мундіалю

"Безумовно, матчі з чемпіоном світу, збірною Франції, будуть складними. Ми знаємо її силу.

Команду Боснії і Герцеговини можна назвати найсильнішою серед тих, що перебували у четвертому кошику. Фінляндію ми теж знаємо, ми грали проти цієї команди у кваліфікації Чемпіонату світу-2018. Тоді матчі з фінами були складними, зараз ця команда продовжує прогресувати. Вже одне те, що вона вийшла на чемпіонат Європи, є свідченням її прогресу. Не можна скидати з рахунку й Казахстан.

Багато чого залежатиме від календаря. Я сподіваюся, найближчим часом ми його дізнаємося, тоді ми зможемо розмірковувати детальніше", – сказав Шевченко.

Зазначимо, що разом з Україною до групи D потрапили Франція, Фінляндія, Боснія і Герцеговина та Казахстан.