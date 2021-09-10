По словам вингера "желто-синих" Александра Зубкова, утраченные победы над Казахстаном и Чехией не подкосили уверенность команды в своих силах. Он обещает, что команда сделает выводы и не повторит ошибок в будущих матчах.

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Он добавил, что игра вторым номером – идея тренера, которая была рассчитана на контратаки. К сожалению, не все свои моменты наши ребята реализовали.

У нас сейчас особенно нет времени что-то менять в тренировочном процессе. Конечно, он немного другой, это специфика тренера. Мне немного неудобно играть слева, но где тренер скажет играть, там и буду. Стараюсь по максимуму отдаваться и помогать команде,

– сказал Зубков.

Также он добавил, что команда сохраняет боевой настрой и сделает все возможное, чтобы выйти в финальную часть чемпионата мира, который состоится в Катаре.