За словами вінгера "жовто-синіх" Олександра Зубкова, втрачені перемоги над Казахстаном та Чехією не підкосили впевненість команди у своїх силах. Він обіцяє, що команда зробить висновки та не повторить помилок у майбутніх матчах.

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Він додав, що гра другим номером – ідея тренера, яка була розрахована на контратаки. На жаль, не всі свої моменти наші хлопці реалізували.

У нас зараз особливо немає часу щось змінювати у тренувальному процесі. Звичайно, він трохи інший, це специфіка тренера. Мені трохи незручно грати зліва, але де тренер скаже грати, там і буду. Намагаюся по максимуму віддаватися і допомагати команді,

– сказав Зубков.

Також він додав, що команда зберігає бойовий настрій та зробить все можливе, аби вийти у фінальну частину чемпіонату світу, що відбудеться у Катарі.