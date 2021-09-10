Леоненко отметил, что футболисты сборной Украины начали ошибаться уже с первых минут матча. Зинченко едва не получил красную карточку за фол на 1-й минуте, затем ошибаться начали все.

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По мнению эксперта, Украина должна была пропустить гол значительно раньше, а тактика игры от защиты себя не оправдала.

Петраков не объясняет, почему мы устали. Устали от чего? От того, что мы отбирали 93 минуты. Все хотели сыграть красиво. Попросту пижонили. А пижонство – значит тренера не уважают,

– считает Леоненко.

Также он добавил, что болельщикам не нравится смотреть, как их команда весь матч отбирает мяч, поэтому "желто-синие" могут потерять часть поддержки на трибунах.