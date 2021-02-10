Джерело: 24 канал

Команди розпочали у невисокому темпі, а територіальною перевагою заволоділи господарі. Один з перших напівмоментів у лондонців виник за участю Ярмоленка.

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На 15-й хвилині Андрій опинився на ударній позиції, проте пробити як слід йому завадили оборонці, якщо точніше, Віктор Лінделеф. Вже незабаром Лінделеф знову опинився у центрі уваги, щоправда, у ситуації поруч із протилежними воротами. Захисник Манчестер Юнайтед пробив головою, м’яч на шляху зрикошетив від Крейга Доусона, а Лукаш Фабіанскі у падінні перевів снаряд у штангу!

Другий тайм розпочався для Ярмоленка максимально невдало. Українець прострілював з лівого флангу і у боротьбі з тим таки Лінделефом завалився на газон. Андрій довго тримався за ліве коліно, повернувся у гру, проте не переставав накульгувати. Він навіть намагався брати участь у загальнокомандному високому пресингу, проте витримав лише 6 хвилин і змушений був залишити поле.

Майже усю годину гри Ярмоленко провів на сухому пайку і був відрізаний від партнерів. Тому лише 18 разів зустрівся із м’ячем, виконав тільки 5 передач (усі – точні). WhoScored оцінив Андрія низьким балом 6,19.

Єдиний гол у матчі було забито в екстратаймі. Скотт Мактомінай завдав потужного удару після скидки Маркуса Рашфорда. Манчестер Юнайтед – у чвертьфіналі. А нам залишається сподіватися, що Андрій Ярмоленко зможе найближчим часом повернутися на поле.

Кубок Англії, 5 раунд

Манчестер Юнайтед – Вест Хем 1:0 (у додатковий час)

Гол: Мактомінай, 97.