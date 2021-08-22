В июле 1976 года представитель украинской диаспоры в Канаде Даниил Мыгаль использовал флаг как манифест и предмет для огласки. И выбежал с ним на поле во время футбольного матча.

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Главная цель моего поступка – демонстрация всему миру, что у нас, укранцев, есть свой флаг и мы можем иметь свое государство. Хотел, чтобы наш флаг увидел весь мир, – объясняет свой уникальный стрикерский забег на поле Даниил Мыгаль.

Полуфинал Олимпиады – идеальная возможность для привлечения внимания. К тому же среди участников поединка – сборная СССР, в стартовом составе которой вышли сразу 9 украинцев (Блохин, Буряк, Решко и другие). Пусть и часть из них не придавала особого значения неожиданному появлению земляка на поле монреальской арены, однако у Даниила был свой четкий месседж.

Как Даниил Мыгаль выбежал с флагом Украины на поле: смотрите видео

Вместе с друзьями из Союза украинской молодежи (СУМ) 20-летний парень преодолел полторы тысячи километров Тандер-Бей в Монреаль. Прорыв Мыгаля на поле в матче СССР – ГДР не было единственным проявлением сопротивления. Накануне игры "сумовцы" пришли под здание, где развевались флаги всех стран-участниц Олимпиады. Андрей, младший брат Даниила Мыгаля, вылез на флагшток и сорвал советский флаг. Далее ребята сожгли красное полотно в знак осуждения репрессий советской власти против украинского народа.

Мне было сложно понять, почему украинские спортсмены должны выступать под чужим флагом. Это несправедливо, ведь в честь их побед должен был подниматься в небо именно сине-желтый флаг. А еще я понимал – за Олимпиадой следит весь мир, и это прекрасная возможность заявить о независимости Украины, – рассказывает Даниил.

Непосредственно на полуфинальном матче Мыгаль и его друзья провели еще одну акцию, своеобразное модульное шоу. "Сумовцы" составили лозунг Freedom Ukraine с помощью букв, которые каждый из ребят держал в руках. А еще развернули 30-метровый флаг. Даниил объясняет – такая масштабность должна была привлечь внимание и напомнить всем, что Украина является независимым государством с собственной символикой. Впрочем, телезрители из СССР поступок украинца не увидели – резонансные кадры в трансляцию не попали, поскольку их успели вырезать.

Даниил отмечает: его прорыв на поле не был идеально спланированным, он не имел никакого сценария. В определенной степени им руководила спонтанность. Даже гопак, который мужчина станцевал в центре поля, был скорее проявлением эмоционального подъема. Полиция, откровенно прозевала забегание стрикера и вынуждена была исправлять свои огрехи.

Даниил в окружении полиции / Скрин из трансляции

Мыгаля забрали в участок, где он провел несколько часов. Вскоре парня выпустили – как оказалось, после помощи сына Степана Бандеры – Андрея. Тот работал на Олимпиаде как аккредитованный журналист, а еще был известным в Канаде общественным деятелем, в частности, организовывал массовые акции в защиту политических и религиозных заключенных в Украине.

Сейчас Даниил живет в Тандер-Бей, однако полностью интегрирован в украинское общество и является активным участником жизни нашей диаспоры. Недавно он встретился с послом Украины в Канаде Андреем Шевченко и получил награду.

Мыгаль и Шевченко / фото из архива Даниила Мыгаля

Мне бы очень хотелось приехать в Украину и, надеюсь, в ближайшее время мой замысел осуществится – говорит Мыгаль. – А пока мы с нетерпением готовимся ко Дню флага и Дня Независимости. С особым настроением буду следить за трансляцией из Киева – очень жду праздничный парад на Майдане Независимости. Всегда помню о том, что я – украинец.

Даниил признается, что никогда не жалел о поступке, на который решился 45 лет назад. Характерно, что мужчина сохраняет именно тот уникальный сине-желтый флаг и готов отдать его в музей.

"Каждый может что-то сделать для своей страны. В тот момент я решил, что имею возможность помочь Украине вот таким образом. Я сделал то, что я сделал", – искренне рассказывает Даниил Мыгаль, отчаянный человек, который провернул особую акцию, спонтанно родившуюся в его сердце.