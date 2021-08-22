По словам Шевчука, выпить бокал вина или пива было для него приемлемым, но ситуация после годовщины Шахтера была недопустима. Он понимает, что не имел права садиться за руль после употребления алкоголя.

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После скандала футболист похудел на 5 килограммов за пару дней и потерял несколько вариантов работы.

До сих пор не могу понять, как это произошло. Слава богу, что все здоровы. Я должен был в фильме сниматься, ушел из канала, имел несколько контрактов. Эта ситуация меня практически обнулила,

– рассказал Шевчук.

Ему до сих пор неприятно вспоминать этот эпизод, а скандальное видео со своим участием, в котором он просил патрульных отпустить его в туалет, пока так и не посмотрел.

Футболист вполне согласен с решением оставить его без водительских прав и убежден, что пьяных водителей нужно наказывать. Кроме того, после инцидента две алкогольные компании предлагали ему сотрудничество, но он отказался.