Артем Милевский 12 января отмечает свой день рождения. В футболке главной команды страны он провел 50 матчей. В день рождения Артема вспоминаем пять самых запоминающихся и знаковых его поединков в составе сборной.

Дебютный, 19.06.2006

Премьерные матчи бывают разными. У кого-то они приходятся на спарринги с далеко не сильнейшими соперниками или на поединки, которые ничего не значат. Карьера Милевского в национальной сборной Украины началась с особой страницы. 21-летний Артем дебютировал в матче Чемпионата мира! Пусть нападающий вышел на заключительные четыре минуты поединка с Саудовской Аравией (4:0), зато эти несколько минут для форварда стали незабываемыми, – пишет Сборная24.

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Украина впервые победила на Мундиале и сделала это очень убедительно. Олег Блохин решил заменить легенду Андрея Шевченко (который тогда забил один из голов) и выпустил на 86-й минуте представителя нового поколения. Замечательное начало нешаблонного футбольного пути.

"Хоть несколько минут, зато ощущения сложно передать... Дебют в сборной, да еще и на Мундиале! Тот турнир произвел на меня очень сильное впечатление. Если футболист хоть раз сыграет на Чемпионате мира, у него обязательно появится желание попробовать еще раз через четыре года", – вспоминал Артем в интервью.

Эпохальный, 26.06.2006

Допустим, вас попросят вспомнить самый яркий кадр с игровой карьеры Артема Милевского. Можно предположить, что процентов 90 респондентов сразу увидят перед глазами фантастическое мгновение – Милевский с грозным лицом прикладывает к губам указательный палец. Только что он реализовал невероятный пенальти в ворота сборной Швейцарии и размочил счет в Кельне – несколькими минутами ранее дуэли вратарям проиграли Андрей Шевченко и Марко Штреллер!

...Проходит всего неделя после дебюта. Блохин вновь выпускает молодого нападающего на замену. Правда, антураж совсем другой – вместо разбитых саудитов мотивированные швейцарцы. На табло горят "нули", идет 111 минута экстратайма 1/8 финала Чемпионата мира. Бесспорно, это оценочное суждение, впрочем именно "паненка" в исполнении 21-летнего форварда добавила уверенности партнерам. В тот вечер Украину было не остановить – 3:0 и "сухой" рекорд Александра Шовковского!

Голевой, 06.02.2008

Через полтора года Милевский отметился первым голом за "сине-желтых". Абсолютно рядовой товарищеский матч против Кипра, который стал для форварда 12-м в национальной сборной. А еще дебютный поединок Алексея Михайличенко в качестве главного тренера сборной Украины. Идет 71 минута, мы уступаем 0:1. Несколько авантюрный дальний удар Милевского спасает нашу сборную от поражения.

Исторический, 15.11.2011

Матч-открытие "Арены-Львов". Накануне товарищеской встречи с Австрией статистика фартового Львова идеальна: 6 матчей, 6 побед. Однако очередной соперник сборной выглядит едва ли не наиболее грозно: будущий триумфатор АПЛ с Лестером Кристиан Фукс, звездный и очень молодой Давид Алаба, харизматичный Марко Арнаутович.

Милевский выходит в старте команды Олега Блохина и записывает свое имя в историю нового стадиона, который совсем скоро примет Евро-2012. На 18-й минуте Александр Алиев простреливает с левого фланга на ближнюю штангу точно на своего лучшего друга – сказочный эпизод!

В середине второго тайма, когда Милевского уже не было на поле, Марк Янко сравнивает счет, однако в компенсированное время Марко Девич сохраняет фартовость Львова – 2:1 и на новой арене!

Прощальный, 12.10.2012

Юбилейный, 50-й матч за сборную Украины. На тот момент Артему Милевскому было только 27 и, казалось, выездное противостояние в Молдове точно не будет последним для него в составе национальной сборной. После фантастического поединка на "Уэмбли" (1:1 с Англией) не оставалось сомнений – "сине-желтые" без труда победят в Кишиневе. Однако за месяц, разделявший эти встречи, случилось слишком много токсичных событий.

Главная из них – прощание со сборной Олега Блохина, который возглавил киевское Динамо. Поэтому дезориентированная сборная поехала в Молдову с Андреем Балем во главе. Это был далеко не лучший матч и нашей сборной, и Артема Милевского, в частности. Нападающий вышел спасать игру на заключительные 16 минут, однако это был не наш вечер. 0:0 – как же нам не хватит на финише потерянных очков, которые потенциально будут стоить нам путевки на Чемпионат мира-2014.