Милевский в Мынае: срок контакта и зарплата футболиста
Стали известны подробности контракта ексфорварда киевского Динамо и сборной Украины Артема Милевского с новым клубом.
Звездный форвард Артем Милевский продолжит карьеру в Мынае. Зарплата звезды в закарпатском клубе составит около 100 тысяч гривен, сообщает журналист UA-Футбол Игорь Сеймон.
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В валютном эквиваленте эта сумма составляет примерно 3 тысячи долларов. Кроме того, в соглашении футболиста с новым клубом предусмотрены премиальные.
Контракт Милевсього с Мынаем рассчитан на 1,5 года. На поле Артем будет играть под привычным 10 номером.
Отметим, что уже 12 января Милевскому исполнится 36 лет. Его последним клубом было Динамо Брест, в составе которого он стал чемпионом Беларуси.
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