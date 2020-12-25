Стали известны подробности контракта ексфорварда киевского Динамо и сборной Украины Артема Милевского с новым клубом.

Звездный форвард Артем Милевский продолжит карьеру в Мынае. Зарплата звезды в закарпатском клубе составит около 100 тысяч гривен, сообщает журналист UA-Футбол Игорь Сеймон.

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В валютном эквиваленте эта сумма составляет примерно 3 тысячи долларов. Кроме того, в соглашении футболиста с новым клубом предусмотрены премиальные.

Контракт Милевсього с Мынаем рассчитан на 1,5 года. На поле Артем будет играть под привычным 10 номером.

Отметим, что уже 12 января Милевскому исполнится 36 лет. Его последним клубом было Динамо Брест, в составе которого он стал чемпионом Беларуси.