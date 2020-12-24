Схоже на те, що у брестському Динамо не залишиться жодного українця.

Як відомо, Мілевський не продовжив контракт з Динамо Брест. Президент білоруського клубу анонсував, що клуб покинуть і решта українців – Олександр Нойок та Євген Хачеріді, повідомляє Вечірній Брест.

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Колишній захисник Динамо та збірної України вже відреагував на інформацію про свій відхід з Динамо Брест.

"Поки про це нічого не знаю. Зараз я перебуваю у відпустці. Так, у мене чинна угода з Динамо на один рік. Поки що перебуваю у відпустці, а там подивимося", – сказав Хачеріді у коментарі Meta-ratings.

Нагадаємо, контракти Євгена Хачеріді та Олександра Нойка з брестським Динамо розраховані до кінця 2021 року. Артем Мілевський вже покинув команду у статусі вільного агента.