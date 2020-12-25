Стали відомі подробиці контракту ексфорварда київського Динамо та збірної України Артема Мілевського з новим клубом.

Зірковий форвард Артем Мілевський продовжить кар'єру у Минаї. Зарплата зірки в закарпатському клубі становитиме близько 100 тисяч гривень, повідомляє журналіст UA-Футбол Ігор Сеймон.

До теми Хачеріді та Нойок покинуть Динамо Брест

У валютному еквіваленті ця сума становить приблизно 3 тисячі доларів. Крім того, в угоді футболіста з новим клубом передбачені преміальні.

Контракт Мілевсього з Минаєм розрахований на 1,5 роки. На полі Артем гратиме під звичним 10 номером.

Зазначимо, що вже 12 січня Мілевському виповниться 36 років. Його останнім клубом було Динамо Брест, в складі якого він став чемпіоном Білорусі.