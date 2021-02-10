Защитник Шахтера Богдан Бутко имел предложения из российского чемпионата, но ответил отказом. Он выбрал аутсайдера из Турции.

По словам Богдана Бутко, ему поступали предложения из России, но он решил ответить отказом и искать другие варианты для продолжения карьеры.

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Предложения были. Команды из УПЛ интересовались. Но где-то финансовые условия не подходили, где-то другие причины. Лех тоже хотел, но не договорились.

Были предложения из России. Но из-за этой ситуации, по известным причинам отказался. Сказал, что не поеду играть в Россию, – сказал футболист.

Напомним, Бутко подписал соглашение с турецким Эрзурумом до конца текущего сезона. Это произошло в последний день трансферного окна. Контракт футболиста до лета принадлежит Шахтеру, после чего он станет свободным агентом.