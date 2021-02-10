Бутко не захотел ехать в Россию – футболист объяснил свое решение
Защитник Шахтера Богдан Бутко имел предложения из российского чемпионата, но ответил отказом. Он выбрал аутсайдера из Турции.
Источник:Meta-ratings
По словам Богдана Бутко, ему поступали предложения из России, но он решил ответить отказом и искать другие варианты для продолжения карьеры.
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Предложения были. Команды из УПЛ интересовались. Но где-то финансовые условия не подходили, где-то другие причины. Лех тоже хотел, но не договорились.
Были предложения из России. Но из-за этой ситуации, по известным причинам отказался. Сказал, что не поеду играть в Россию, – сказал футболист.
Напомним, Бутко подписал соглашение с турецким Эрзурумом до конца текущего сезона. Это произошло в последний день трансферного окна. Контракт футболиста до лета принадлежит Шахтеру, после чего он станет свободным агентом.
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