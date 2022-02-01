Предыдущий матч АПЛ Виталий Миколенко пропустил из-за повреждений. Сообщалось, что у защитника травма спины.

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Уже в субботу 5 февраля украинец может вернуться на поле в поединке Премьер-лиги против Брентфорда.

Накануне, во вторник, 1 февраля, к исполнению своих обязанностей приступил новый наставник "ирисок" Фрэнк Лэмпард, заменивший на этом посту Рафу Бенитесу, и провел первую тренировку. На данный момент Эвертон идет на 16-й строчке и имеет провальную серию – одно очко в пяти последних турах АПЛ.