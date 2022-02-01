Зинченко опубликовал фотографию из тренировки Манчестер Сити. "Счастлив вернуться к ребятам", – написал Александр.

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В последний раз украинец выходил на поле 26 декабря в матче с Лестером (6:3). Следующий поединок Зинченко провел на скамье запасных, а в четырех последующих отсутствовал в заявке. Сначала Александр получил положительный тест на коронавирус, а потом получил повреждение.

В субботу, 5 февраля, "горожане" проведут свой очередной матч. В рамках Кубка Англии Зинченко и партнеры сыграют с Фулхэмом.