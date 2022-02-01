Попередній матч АПЛ Віталій Миколенко пропустив через ушкодження. Повідомлялося, що у захисника травма спини.

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Вже у суботу, 5 лютого, українець може повернутися на поле у поєдинку Прем'єр-ліги проти Брентфорда.

Напередодні, у вівторок, 1 лютого, до виконання своїх обов'язків приступив новий наставник "ірисок" Френк Лемпард, який замінив на цьому посту Рафу Бенітеса, і провів перше тренування. На даний момент Евертон йде на 16-й сходинці і має провальну серію – одне очко у п'яти останніх турах АПЛ.