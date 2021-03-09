Украинский защитник Андерлехта Богдан Михайличенко делает все возможное, чтобы стать игроком основной обоймы.

По словам агента Сергея Серебренникова, который представляет интересы Богдана Михайличенко, время защитника обязательно придет, а наставник команды Венсан Компани доволен работой украинца.

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"Он хорошо начал и даже сразу забил, но Богдан попал в команду, которая постоянно проводит ротацию и ищет идеальный состав.

Это отсутствие стабильности – плохо для игрока, который развивается. Компани знает, что Михайличенко сильный морально, и видит, как он тренируется. Еще наступит его время, но, возможно, чуть позже", – сказал Серебренников.

Михайличенко стал игроком Андерлехта летом, клуб заплатил за него 500 тысяч евро. В нынешнем сезоне Михайличенко сыграл в 16 поединках, а в последнее время играет только в матчах Кубка Бельгии.