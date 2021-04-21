Украинский легионер Андерлехта Богдан Михайличенко рассказал, на кого из всех левых защитников в истории национальной команды равняется.

По словам Михайличенко, его место в лагере национальной команды на Евро-2020 еще не гарантировано.

Интересно Маркевич оценил судьбу Динамо и Шахтера после создания Суперлиги: жесткий вердикт

"Не сложно ли футболистам проводить столько матчей за сборную? На Евро, для начала, еще надо получить вызов. Нужно проделать много работы и стабильно играть в Андерлехте.

А вообще это в радость, тем более для нас, молодых, что только приехали. Мы только адаптируемся к требованиям. Сейчас это только наши первые игры. Мы психологически закаляемся и начинаем понимать структуру игры. Под каждого соперника будет подбираться тактика. Думаю, сейчас все футболисты должны знать, как играть при любой схеме", – сказал защитник.

Также он признался, на кого из футболистов сборной равняется.

"На кого стараюсь равняться? В сборной в разные годы было много фланговых защитников. Однако мне больше импонирует Вячеслав Шевчук", – добавил Михайличенко.