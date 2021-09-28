Мемуары Шевченко перевели на украинский: когда книга поступит в продажу и какова стоимость
Источник:Фолио
Уже много футбольных звезд мирового масштаба могут похвастаться автобиографическими книгами. К ним присоединился и бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко.
Издательство "Фолио" завершило перевод книги Андрея Шевченко "Forza gentile. La mia vita, il mio calcio". Украинская версия получила название "Благородная сила. Моя жизнь, мой футбол".
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В продажу книга поступит в середине октября. Цена автобиографии Шевченко составит 340 гривен.
Отметим, что в Италии книга вышла в апреле. Шевченко написал собственные воспоминания в сотрудничестве с журналистом Алессандро Альчато.
Напомним, Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины 1 августа и рассматривает варианты продолжения тренерской карьеры.Такого при Шевченко не было, – Суркис вступился за Караваева и дал совет Петракову