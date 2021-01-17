Мехелен выиграл снежную битву, Швед впервые вышел в старте и принял участие в ключевой атаке
Украинец сыграл 72 минуты и помог своей команде победить на выезде Шарлеруа.
Несмотря на три победы кряду, Мехелен отправлялся в гости к Шарлеруа в качестве андердога – третья команда Лиги Жупиле принимала тринадцатую. Впрочем результат матча оказался совершенно неожиданным.
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В старте гостей вышел Марьян Швед – для украинца это был первый выход в основе новой команды. Интересно, что воспитанник Карпат участвовал в четырех последних поединках – каждый раз Мехелен побеждал.
Судьбу противостояния с Шарлеруа решил удар полузащитника гостей Джеффри Хайреманса. Швед выполнил навес в штрафную с левого фланга, защитник Шарлеруа Моду Дианье прервал эту передачу, однако впоследствии мяч рикошетом от того же Дианье попал точно к Хайремансу, который отправил снаряд в цель.
Швед сыграл 72 минуты, дважды пробил по воротам (оба раза неточно), выполнил 21 пас (показатель точности – 76,2%), совершил три отборы и один перехват. Следующую игру Мехелен проведет в среду. Команда Шведа примет Стандард.
Гол Хайреманса
Чемпионат Бельгии, 20 тур
Шарлеруа – Мехелен 0:1
Гол: Хайреманс, 59.
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