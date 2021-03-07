Украинец вышел в старте, провел на поле 84 минуты и снова исполнил ключевую роль. На этот раз заработал спасительный одиннадцатиметровый. Его земляк Богдан Михайличенко в заявку Андерлехта не попал.

Источник: 24 канал Команда Марьяна Шведа встречалась в гостях с Андерлехтом. Под занавес первого тайма хозяева заработали пенальти – Лукас Нмеча удачно его реализовал. Читайте также Соболь красивым голом помог Брюгге продолжить победную серию: видео Мехелен сравнял счет после перерыва также благодаря удару с отметки. На этот раз в роли жертвы выступил Швед. Пенальти взялся исполнять его партнер Игор де Камарго, который перехитрил голкипера. В активе Мехелена 41 очко – "желто-красные" идут на 9-й строчке. Видео заработанного Шведом пенальти Чемпионат Бельгии, 29 тур Андерлехт – Мехелен 1:1 Голы: Л. Нмеча (пен.), 43 – де Камарго (пен.), 66.